Da Falcao a Renato fino a Lukaku | romanisti in delirio all’aeroporto per accogliere i campioni Ma non sempre l’entusiasmo porta bene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) C’è un momento in cui l’identificazione fra un club e i suoi tifosi diventa totale e totalizzante. E si consuma durante l’annuncio di un nuovo colpo di mercato. Perché ogni grande acquisto assomiglia molto a un regalo calato dall’alto da parte dei presidenti, a una carta ottriata concessa dai sovrani del pallone. E come tale deve essere festeggiato. Nei bar. Nelle piazze. Ma soprattutto negli aeroporti. L’usanza di dare il benvenuto a un giocatore radunandosi in uno scalo aereo è molto più antica di quanto si possa pensare. Si diffonde prima della televisione, viaggia veloce sulle onde radio. La prima volta che la tifoseria di un club riempie un aeroporto è il 6 agosto del 1953. Ma non per dare il benvenuto a una faccia nuova, quanto per urlare il bentornato a una ventina di facce conosciute. La Roma è appena rientrata da una tournée in Venezuela. Ha giocato un quadrangolare amichevole ...