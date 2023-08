(Di martedì 29 agosto 2023) Milano, 29 ago. (Adnkronos) - Innovazione e sensibilizzazione delattraverso linguaggi artistici differenti e volontà di coinvolgere le persone nella costruzione di contesti più attenti alle esigenze dei più giovani: questo il profilo dei tantiaperti a tutti che caratterizzano i prossimi mesi diCapitale Italiana della2023. In un momento storico segnato dagli impatti del climate change, il Landscape- I Maestri del Paesaggio, evento di punta nell'area tematica 'Città Natura', invita a riflettere sull'equilibrio uomo-natura e come sia possibile crescere insieme al paesaggio nelle nostre città armonizzando la presenza tra l'uomo, l'architettura e la natura, trasformando uno spazio in un luogo da abitare. Per la ...

Da qualche decennio hanno sposato ladell'usa e getta, preferiscono il prodotto fatto in ... In termini assoluti le province che hanno registrato le 'perdite' più importanti sono state...... come Monteverdi nativo di Cremona, dove operò, come anche a Lodi e, in un continuo ... Diploma ISMEO (lingua earaba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed ...C'è finalmente una data d'inizio dei lavori per la parte bresciana della Ciclovia dellatra la nostra città e. La gara bandita a luglio è stata assegnata e la consegna del cantiere alla ditta vincitrice dell'appalto è prevista per il 7 settembre. Da quel momento ...

Cultura: a Bergamo e Brescia l’autunno parte con i festival per il grande pubblico La Ragione

questo il profilo dei tanti festival aperti a tutti che caratterizzano i prossimi mesi di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023. In un momento storico segnato dagli impatti del climate ...La Capitale della Cultura si unirà anche nella valorizzazione del dialetto grazie a un progetto del Ducato di Piazza Pontida, «Us dì Ass» Bergamo e «Us da le as» Brescia, che porterà solo nel ...