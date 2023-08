Crosetto | “Il Patto di stabilità va cambiato E’ una spada di Damocle sui conti italiani”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 agosto 2023) «Ladiè il ritorno alle regole originarie deldi: è impossibile portare i bilanci degli Stati al rispetto dei parametri ordinari». Il ministro della Difesa Guidoè chiarissimo e nel colloquio con Repubblica centra il nodo cruciale del discorso: la richiesta di revisione delle regole fiscali europee. Mentre il governo Meloni sta mettendo in piedi una manovra “complicata” ma cercando di dare un segnale sul fisco, sul lavoro alle fasce più deboli, sulla rimessa in moto del mondo del lavoro, le vecchie norme europee rischiano di affossarla. Il governo e FdI in primis da tempo lancia messaggi di chiarezza. Inseguire il rigore tralasciando la crescita non è la mossa vincente.di: “Non si ...