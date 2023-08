Crosetto 'Il Patto di stabilità spada di Damocle sui conti italiani'

Il tema dei parametri delresta, a partire dal tetto del 3% al deficit e del 60% al debito, in rapporto al Pil, che per la Ue vanno ripristinati. "Insisto - ribadisce- . Non si ..."La spada di Damocle per il 2024 è il ritorno alle regole originarie deldi stabilità. In una fase di crisi economica e industriale ritengo impossibile portare i ...della Difesa Guido, ...Il tema dei parametri delresta, a partire dal tetto del 3% al deficit e del 60% al debito, in rapporto al Pil, che per la Ue vanno ripristinati. "Insisto - ribadisce- . Non si ...

Manovra: Crosetto, 'Patto Stabilità spada di Damocle sui conti' La Gazzetta del Mezzogiorno

Lo dice in un'intervista a La Repubblica il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando della revisione delle ... avanzamento dei Brics impongono la ridefinizione dei parametri del Patto di ...Segui Tag24 anche sui social Il Ministro della Drifesa Guido Crosetto affida ad un’intervista a Repubblica le sue perplessità rispetto alla più che mai urgente questione del Patto di Stabilità. L’Ital ...