Crosetto 'Il Patto di stabilità spada di Damocle sui conti italiani'

Il tema dei parametri delresta, a partire dal tetto del 3% al deficit e del 60% al debito, in rapporto al Pil, che per la Ue vanno ripristinati. "Insisto - ribadisce- . Non si ..."La spada di Damocle per il 2024 è il ritorno alle regole originarie deldi stabilità. In una fase di crisi economica e industriale ritengo impossibile portare i ...della Difesa Guido, ...Il tema dei parametri delresta, a partire dal tetto del 3% al deficit e del 60% al debito, in rapporto al Pil, che per la Ue vanno ripristinati. "Insisto - ribadisce- . Non si ...

Manovra: Crosetto, 'Patto Stabilità spada di Damocle sui conti' La Gazzetta del Mezzogiorno

Segui Tag24 anche sui social Il Ministro della Drifesa Guido Crosetto affida ad un’intervista a Repubblica le sue perplessità rispetto alla più che mai urgente questione del Patto di Stabilità. L’Ital ...Crosetto: "Evitare la spada di Damocle" A ribadire lo sviluppo ... ha bollato come "la spada di Damocle" il possibile ritorno alle regole originarie del Patto di stabilità. Ciò che chiede il ministro ...