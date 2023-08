(Di martedì 29 agosto 2023) Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha accoltovolmente lediFrancesco, che parlando airussi in occasione della Giornata mondiale della Gioventù e li ha invitati ad ...

Il portavoce del, Dmitry Peskov, ha accolto favorevolmente le parole di Papa Francesco, che parlando ai giovani russi in occasione della Giornata mondiale della Gioventù e li ha invitati ad essere orgogliosi ...... il che rende il 'colpo di Stato' un pronunciamento militare chele richieste popolari, ... affermando che ilnon è responsabile della vicenda del Niger. Chiaramente, in qualità di ...... il che rende il "colpo di Stato" un pronunciamento militare chele richieste popolari, ... affermando che ilnon è responsabile della vicenda del Niger. Chiaramente, in qualità di ...

Cremlino accoglie con favore le parole del Papa ai giovani - Notizie ... Agenzia ANSA

"Nelle parole di saluto rivolte a braccio ad alcuni giovani cattolici russi negli scorsi giorni, com'è chiaro dal contesto in cui le ha pronunciate, il Papa intendeva incoraggiare i giovani a ...Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha accolto favorevolmente le parole di Papa Francesco, che parlando ai giovani russi in occasione della Giornata mondiale della Gioventù e li ha invitati ad ...