Covid | per l’Oms la nuova variante “Pirola” potrebbe riservare sorprese

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilrialza la testa. A tenere alta l’attenzione sulla diffusione della malattia causata dal Coronavirus è l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dall’ultimo monitoraggio, segnala, nel periodo compreso tra il 17 luglio e il 13 agosto, nelle sei regioni OMS, sono stati registrati oltre 1,4 milioni di nuovi casi e oltre 2.300 decessi. Una diffusione medio-bassa, anche se questi numeri restano indicativi, vista l’enorme mole di dati sommersi relativa ai casi non denunciati. In un mese nelle sei regioni Oms sono stati registrati oltre 1,4 milioni di nuovi contagie più di 2.300 decessi E a preoccupare è laBA.2.86, soprannominata “”, con un numero significativo di 40 mutazioni che – a parere del direttore dell’Unità di statistica ...

Roma, 29 ago. " "Prima di ogni cosa è fondamentale finanziare adeguatamente il nostro Servizio sanitario nazionale, riportandolo alla media Ue. Ci siamo dimenticati troppo presto dellasciando passare in sordina una notizia molto grave che invece dovrebbe preoccupare tutti, ovvero la riduzione dei dipendenti nella sanità pubblica. Si sta facendo esattamente il contrario di ......utilizzi come scusa alla sua incapacità di mantenere le promesse elettorali lo strumento che ha rimesso in moto l'economia nazionale dopo il. Siamo perfettamente consapevoli che oggi il 110...- Già da tempo ci siamo espressi su cosa bisognerebbe fare, senza inveirepoi non risolvere ... quindi, una 'battaglia contro il caro prezzi cominciata, subito dopo ile prima del conflitto ...

Covid, picco di casi in alcuni distretti di Texas e Kentucky: scuole chiuse per una settimana Il Fatto Quotidiano

Dal 21 luglio 2023 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “Alba nuova”, il nuovo singolo di Simonetta Agazzi. “Alba nuova” è un brano che vuole ripercorrere i sentimenti legati al brutt ...Il primo è con Medigen Vaccine Biologics Corp, che offre il suo brevetto e il suo know-how per un vaccino contro il Covid-19, di cui sono state somministrate più di tre milioni di dosi in sette Paesi.