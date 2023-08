Così le pressioni Usa hanno spinto Zelensky ad aprire sulla Crimea | ecco le «vie d’uscita»

... forti del sostegno delle istituzioni, per un'economia libera dalle intollerabilidi ...il ministro della Difesa Guido Crosetto su X. Lagalla: "Un faro per gli onesti" "A 32 anni dalla ...... prosegue l'analista, sottolineando che Atene e Roma "continuano a subiree critiche su ...in cui alcuni membri chiave stanno riconsiderando attivamente la loro posizione su una questione...Nella sua biografia lo sfidante denuncerà in seguito lericevute da alcuni mafiosi negli ... La sua fine è stata raccontata da Alberto Sed in una struggente testimonianza ela riporta ...

Crimea, così le pressioni Usa hanno spinto Zelensky a parlare di «soluzione politica»: ecco le possibili vie... Corriere della Sera