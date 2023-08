Cosa ha deciso il Governo nel primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 agosto 2023) IlMeloni hadi investire fino a 2,2 miliardi di euro per acquistare tra il quindici e il venti per cento della rete di Tim in partnership con il fondo americano KKR, ha introdotto una indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo e ha approvato lo stato di emergenza per i territori di sei regioni italiane colpite tra maggio e agosto dagli eventi meteorologici estremi. E la presidente delGiorgia Meloni ha annunciato di voler visitare il Parco Verde di Caivano per «bonificare l’area» e mostrare la vicinanza dello Statogli abusi di gruppo sulle due cuginette di dieci e dodici anni. Sono queste le quattro notizie più importanti dell’ultimodei, illa...