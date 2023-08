Corriere dello Sport – Petagna al Cagliari | ora il Monza aspetta Colombo

(Di martedì 29 agosto 2023) 2023-08-29 18:26:26 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: La fiducia dei giorni scorsi è stata confermata. Dopo una serie di incontri e contatti decisamente positivi, stamanehanno definito anche l’accordo per il trasferimento di Andreain Sardegna, con la formula del prestito e diritto di riscatto. L’attaccante ex Napoli, che oggi ha svolto l’ultimo allenamento con i brianzoli, è atteso quindi in Sardegna nelle prossime ore per le firme sul suo nuovo contratto. Ad accoglierlo ci sarà Claudio Ranieri, che è stato il vero sponsor dell’operazione come confermato dallo stesso tecnico nel post partita di ieri: «mi è sempre piaciuto», le sue parole ai microfoni di Sky. Adesso ilè pronto ad accogliere Lorenzo ...

Kimi Raikkonen , che a differenza della stagione precedente non è mai stato in lizza per il titolo, fa la sua onestissima gara fino ad approfittareslittamento delle gomme di Alonso, che va ...ROMA - La febbre Lukaku ha già investito tutta la sponda giallorossa della Capitale , pronta ad accogliere nel migliore dei modi l'attaccante belga. L'euforia ha portato migliaia di tifosi romanisti ...Infortunio Pedro, novità in casa Lazio sulle condizioni dell'attaccante spagnolo: cosa filtra sul suo recupero Stando a quanto scrive ilSport, domani sarà una giornata molto importante per Pedro, esterno offensivo della Lazio. Lo spagnolo sta ancora cercando di recuperare dall'infortunio alla caviglia che lo tormenta ...

Calciomercato Palermo, Corriere dello Sport: “Sì Henderson, c’è Di Francesco. Ora…” Mediagol.it

La compagna di CR7, nonostante siano oltre le 23, si è messa sulla cyclette per tenersi in forma sfruttando la "pausa" concessa dai suoi bambini, impegnati in un'altra stanza. (da georginagio Instagra ...A pochi mesi dalla cancellazione del GP dell'Emilia-Romagna a Imola, l'Italia si prepara ad accogliere nuovamente la F.1 con la gara di Monza, tappa storica del Mondiale in calendario per il fine ...