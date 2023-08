Consiglio di Stato | Casertana con la C in tasca

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 29 agosto 2023) Caserta (Alfredo Stella). Le sensazioni al termine deldilasciano presagire la bocciatura di Reggina e Lecco che andrebbero fuor i dai professionisti, e il ripescaggio di Brescia e Perugia in B, ma il Foggia non demorde e rivendica anch’esso un posto in cadetteria. Comunque vada latorna tra i professionisti. UMORE NERO E dai rappresentanti della Reggina e del Lecco presenti a Palazzo Spada a Roma dove si è svolto ildile notizie non sembrano proprio rassicuranti. Unanime è apparso il giudizio dei giudici in merito alla ‘perentorietà non derogabile’ della scadenza al 20 giugno che entrambe le società, per diversi motivi, non hanno rispettato. Insomma sia la Reggina che il Lecco sarebbero fuori dal calcio professionistico. Secondo l’avvocato del Foggia, non ci ...