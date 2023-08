Conoscere il latte

(Di martedì 29 agosto 2023) Avere una intolleranza al lattosio vuol dire che le cellule dei villi intestinali presenti nell’intestino tenue non producono una proteina che si chiama lattasi. E’ un enzima capace di digerire il lattosio composto da glucosio + galattosio. L’enzima lattasi e’ una forbice che taglia il legame tra glucosio e galattosio. L’intolleranza al lattosio vuol dire non riuscire a separare nell’intestino tenue il glucosio dal galattosio. Poiché il cibo all’interno del sistema intestinale non resta mai fermo, il lattosio indigerito passa dall’ intestino tenue al colon dove può causare sintomi e disturbi funzionali: meteorismo, diarrea, coliche gassose …L’intolleranza al lattosio e’ espressione di una errata alimentazione nel suo complesso, cioè si ha una nutrizione aggressiva contro la struttura dei villi intestinali che alterano la loro funzione enzimatica e riducono la produzione di ...

... dove partecipare significae comprendere, il proprio territorio e quelli del nostro arco ...di pane e un dolce della tradizione contadina realizzato con il pane raffermo ammollato nel...... 'I nostri ricordi d'infanzia sono la cosa più bella che si possa avere, ci ricordiamo il profumo dele del formaggio - ha detto Marina - e vogliamo far, sia ai nostri figli sia agli ...Gli acquisti che si possono fare con la nuova carta acquisti sono di generi alimentari e prodotti di prima necessità come carne, pesce, uova, farine,e derivati (come formaggi, yogurt, ecc), ...

Giornata mondiale del latte vegetale: le migliori bevande alternative al latte da provare Sky Tg24

Grave incidente sull'A21 Brescia-Piacenza: due persone ferite, una in gravissime condizioni. La ricostruzione della dinamica spetta alla polizia stradale.Marito e moglie sloveni hanno tamponato il semirimorchio all'altezza di Manerbio. Ancora non si conoscono le cause dell'incidente ...