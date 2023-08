Condòmini rumorosi | come “difendersi” nel rispetto delle regole

La vita in condominio non è sempre facile: i vicini possono rivelarsi molto, o al contrario possono essere infastiditi dai vostri hobby. Se i muri sono troppo sottili o non acusticamente isolati, probabilmente sentirete tutto ciò che fanno i condomini che vi sono ...La vita in condominio non è sempre facile: i vicini possono rivelarsi molto, o al contrario possono essere infastiditi dai vostri hobby. Se i muri sono troppo sottili o non acusticamente isolati, probabilmente sentirete tutto ciò che fanno i condomini che vi sono ...