Concorso Università di Siena | 3 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 29 agosto 2023)pubblico per la chiamata di 3 professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti presso l’di. In conformità con l’articolo 240 e il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia, sono state avviate le procedure valutative per la selezione di tre posizioni diuniversitario di ruolo di prima fascia, così suddivise: Prima Posizione: Settore Concorsuale: 09/H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni. Settore Scientifico-Disciplinare: ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni. Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche. Seconda Posizione: Settore Concorsuale: 01/A2 – Geometria e algebra. Settore Scientifico-Disciplinare: MAT/03 – Geometria. Dipartimento di Ingegneria ...