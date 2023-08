Compleanno Maurizio Costanzo | Maria De Filippi reagisce così e da una lezione a tutti!

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 29 agosto 2023), ieri lunedì 28 agosto 2023, avrebbe compiuto 85 anni. In molti in queste ore lo stanno ricordando con omaggi, racconti di aneddoti che lo riguardano o citando alcune sue frasi celebri. Tutti hanno qualcosa da dire, tranne una persona:la moglieDe. Come sempre la conduttrice televisiva, sceglie il silenzio e preferisce non L'articolo proviene da KontroKultura.