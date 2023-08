Coldiretti Puglia | meteo | 56 eventi estremi dall’inizio dell’anno nella regione Fra tempeste di vento | fulmini | nubifragi | tornado e grandinate

(Di martedì 29 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Sullada gennaio ad oggi si sono abbattuti 56tradiche hanno provocato danni nelle città e nelle campagne con serre scoperchiate, smottamenti e allagamenti, per non parlare dei danni indiretti causati dalla peronospora e dalla scottature con perdite ingenti di cibo dall’uva agli ortaggi. E’ quanto emerge dall’analisi della, sulla base dei dati Eswd (European sever weather database), in relazione all’allertaincon possibili temporali eforte. Nel ...

LUPI:, E' MATTANZA A MANFREDONIA; AGRICOLTORI E ALLEVATORI ESASPERATI Cresce la preoccupazione per l'incolumità personale durante la notte, quando ci sono i cambi turno per l'irrigazione ...E' quanto afferma, in relazione ad un fenomeno favorito dal moltiplicarsi di sagre, feste ed iniziative di valorizzazione alimentare nei luoghi di vacanza. Si tratta di un fenomeno ...E' quanto afferma, in relazione ad un fenomeno favorito dal moltiplicarsi di sagre, feste ed iniziative di valorizzazione alimentare nei luoghi di vacanza.:' Si ...

Branchi di lupi, la denuncia di Coldiretti Puglia: "È mattanza a Manfredonia. Agricoltori e allevatori esasperati" l'Immediato

Sulla Puglia da gennaio ad oggi si sono abbattuti 56 eventi estremi tra tempeste di vento, fulmini, nubifragi, tornado e grandinate che hanno provocato danni nelle città e nelle campagne con serre sco ...“La produzione pugliese dovrebbe scendere dunque intorno ai 9 milioni di ettolitri contro i quasi 11 milioni dell’anno scorso, facendo entrare il 2023 fra i peggiori anni della storia del vigneto ...