Clima | alluvioni e siccità | cosa succede in Italia

(Di martedì 29 agosto 2023) È innegabile che stiamo vivendo degli eventi estremi di tipo metereologico. In questi giorni stanno avvenendo dei temporali particolarmente forti nel nord, soprattutto in Lombardia e in Veneto. Forti precipitazioni hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia, dove la Protezione civile ha dichiarato che piogge così intense in poco tempo «tendono a verificarsi statisticamente una volta ogni 20-30 anni». Disagi anche in Trentino-Alto Adige. In diverse altre zone del nord una serie di stravolgimentitici hanno causato allagamenti, grandinate, nubifragi, esondazioni, frane e tanto altro. Ed è curioso notare come prima di tutto ci fosse l’allarmee adesso è stato diramato l’allarme alluvione. Quest’ultimo, infatti, ha colpito in modo significato l’Emilia Romagna, trovatasi in ginocchio a causa dell’esondazione dei fiumi e ...

...a tutte le categorie economiche e imprenditoriali presenti nel Patto per il Lavoro e per il, ... Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e di Rimini che hanno subito un danno dalle. La ...... con tempeste di fulmini,, trombe d'aria e perfino neve come in questi giorni". A fotografare la situazione è il fisico e climatologo del Cnr, e docente di fisica delall'Università ...... è inoltre spesso latitante, come in Romagna messa in ginocchio dalledi tre mesi fa e ... Commenti, migranti e stampa. L'allergia della destra verso i limiti del potere Nadia Urbinati ...

A Venezia che clima fa Il Sole 24 ORE

Che cosa genera questa continua alternanza climatica, tra temperature elevatissime e abbondanti alluvioni «Sicuramente il cambiamento climatico è un fattore reale. Ma l’Italia è un po’ il “front ...Ci sono strade pensate e costruite in modo da filtrare le acque delle piogge prima di farle assorbire dal terreno per attutire i danni per le persone, per l’abitato, per le attività economiche specie ...