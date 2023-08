Claudio Durigon | «Reddito di cittadinanza | allarmi ingiustificati | in 40 mila già fanno i corsi Da venerdì la piattaforma per chi cerca un lavoro»

... ma sicuramente da qui a breve metteremo in campo anche questa formula" ha spiegato domenica sera il sottosegretario leghista al Lavorointervenendo a "La Piazza", la kermesse ...ROMA - Il commissariamento della Lega abruzzese con il sottosegretario al Lavoroe il defenestramento del suo collega di governo, il sottosegretario all'Agricoltura e coordinatore Luigi D'Eramo , per riportare "pace" in un partito in crisi dilaniato dalle correnti ...'Ho sentito tanta demagogia' sulla questione, ha spiegato domenica, sottosegretario leghista a l Lavoro intervenuto a 'La Piazza', la kermesse organizzata dal sito Affaritaliani.it a ...

Claudio Durigon: «Reddito di cittadinanza, allarmi ingiustificati, in 40 mila già fanno i corsi. Da venerdì... Corriere della Sera

Giorgetti: «Difficile trovare entro l’anno un’intesa sulle nuove regole Ue. L’ammontare della legge di bilancio Dipenderà dal negoziato con Bruxelles» ...«Non bisogna strumentalizzare le decisioni del governo». Il sottosegretario al Lavoro: «Noi stiamo lavorando per una prospettiva diversa, basata sull’incrocio tra domanda e offerta di lavoro» ...