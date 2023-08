Clamoroso Cragno | può già lasciare il Sassuolo

(Di martedì 29 agosto 2023) Le ultime sul futuro di Alessiodopo il trasferimento dal Cagliari arrivato nelle scorse settimane. I dettagli Secondo quanto riportato da Pianetaempoli, Alessiopotrebbe decidere digià ilin questi ultimi giorni di calciomercato. Il portiere è stato infatti relegato in panchina nelle prime giornata di Serie A in favore di Consigli. Una scelta che fatica a digerire, dopo l’ultimo anno complicato vissuto con la maglia del Monza. Vedremo se si apriranno delle opportunità sul mercato.

errore di Antov, Theo Hernandez può imbeccare il neo entrato Leao che dall'interno dell'..., Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Colpani, D'Alessandro, Vignato, Birindelli, Valoti. All. ......Nandez Bernardeschi Luis Alberto ROMA Celik Frattesi Cavani Solbakken Dybala Berardi MONZA... Il Milan, che sembra ora in ritardo nelle trattative per Botman e Sanches, prova il...La Serie A 2021 - 22 segna uncambiamento nel calcio italiano. Dopo anni di egemonia Sky, i diritti sulle partite sono ... Le probabili formazioni di Cagliari - Juventus CAGLIARI:; ...