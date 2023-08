Città “green” | il futuro è servito | 33 euro al giorno per poter usare l’auto

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 29 agosto 2023) Dunque, il folle ambientalismopeo raggiunge un altro non molto invidiabile traguardo liberticida: a partire dalla mezzanotte del 28 agosto, chi, nella zona metropolitana di Londra, ha un’auto a benzina o diesel che non rispetta i nuovi standard sull’energia pulita pagherà per circolare in periferia una tassa quotidiana di 12,5 sterline, quasi 15, in aggiunta alla tariffa di 15 sterline, circa 18, per entrare in centro. Artefice di questo inverosimile provvedimento, che riguarda un’area urbana enorme popolata da circa 13 milioni di abitanti, sembra che sia in prima persona il sindaco laburista Sadiq Khan, il quale in un’intervista rilasciata al Sunday Times, sentendosi evidentemente investito di un ruolo messianico, ha dichiarato di sentirsi “dalla parte giusta della storia”, sebbene vi sia il sospetto che trattasi del ...