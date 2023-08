Cina | serve una svolta o addio investimenti L’allarme di Caixin

Leggi su formiche

(Di martedì 29 agosto 2023) Lunedì le autorità cinesi hanno annunciato che estenderanno fino al 2027 il regime di tassazione agevolato per gli stranieri che lavorano nel Paese. È l’ultima di una serie di misure straordinarie che Pechino ha appena messo in campo per stimolare l’economia, tra cui spiccano un fondo da 146 miliardi di dollari per incoraggiaree consumi e azioni per sostenere il mercato immobiliare. Ma nemmeno l’annuncio di questo pacchetto-monstre ha rassicurato gli investitori, consci del fatto che negli ultimi mesi il Dragone sta vacillando come mai ha fatto in quarant’anni di crescita meteorica. Ci sono una serie di motivi che hanno portato il presidente statunitense Joe Biden a definire l’economia cinese una “bomba a orologeria”. La disoccupazione è in aumento (specie quella giovanile, di cui Pechino ha smesso di pubblicare i dati); la deflazione incombe; la domanda ...