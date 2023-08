Cillian Murphy | quelle 3 volte che ci ha stupito

(Di martedì 29 agosto 2023) Il protagonista di Oppenheimer, fino a ieri seguace dell'understatement più rigoroso in quando a stile, scopre oggi una nuova versione di sé. Con look che non definiremo audaci, ma certamente intriganti e non convenzionali. Ecco i tre che ci sono piaciuti di più

Il film è una sequenza di eventi distruttivi raccontata con un personale punto di vista, quello del suo protagonista interpretato da, che, con quello sguardo ceruleo, ha una potenza ...... sempre secondo Variety, potrebbe conquistare una dozzina di candidature - miglior film regista e attore protagonista (), attore non proagonista (Robert Downey Jr., miglior attrice (...... al momento si pensa che Oppenheimer otterrà circa 12 nomination agli Oscar: miglior film, regia, attore (), attore non protagonista (Robert Downey Jr.), attrice non protagonista (Emily ...

Cillian Murphy è il re dei meme online Ecco come ci è riuscito Vanity Fair Italia

Oppenheimer continua a incassare cifre pazzesche al botteghino, ben 777 milioni di dollari nel mondo: in Italia sfiora i 9 milioni di incassi ...Florence Pugh travolta dalle critiche per le sue scene di sesso e nudo in 'Oppenheimer'. La pellicola del regista Christopher Nolan è arrivata nelle sale italiane lo scorso 23 Agosto e vede l’attrice ...