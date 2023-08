Cile | suicida generale della dittatura condannato nel caso Jara

(Di martedì 29 agosto 2023) Ildell'esercito in pensione, Hernan Chacon, si èto mentre stava per ricevere la notificasua condanna definitiva a 25 anni di carcere per l'omicidio del cantautore...

Il martirio di Jara, spesso indicato come il Bob Dylan latinoamericano, nello stadio(campo di concentramento emblema della dittatura) durò giorni. Gli deturparono il volto, gli devastarono le ...... il presidente democraticamente eletto delche, tra il 1970 e il 1973, lo guidò in un progetto ... Che Allende sia morto, dopo aver guardato negli occhi lo spettro del colpo di stato, oppure ...Quando ho visto 'True Stories', il film su Avicii (il dj e produttore svedese mortonel ... Poi con la stessa canzone ti presero in gara al Festival di Vina del Mar, in. E fu un trionfo. ...

