Ciclista travolta | una testimone | ' Picchiava con le mani sul mezzo'

... la bici per terra" E' una delle dichiarazioni rilasciate da una testimone dell'incidente di Milano di martedì 29 agosto , in cui è morta una ragazza di 28 anni,da un camion mentre ...14.40 Milano,muore investita da tir Una donna di 28 anni è statae uccisa in bicicletta da un camion, a Milano. E' il quinto caso dall'inizio dell'anno sulle strade milanesi. In base a una prima ...ROMA - In questa edizione: - Meloni: "Manovra seria e prudente, no a sprechi" - Milano,di 28 annie uccisa da camion - Delitto Saman, concessa l'estradizione del padre - Prigozhin, forse una bomba nel condizionatore - Sudan, 39 morti in Darfur, molte donne e bambini - ...

Ciclista travolta e uccisa da un camion in centro a Milano - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Una ciclista 28enne è stata travolta da un camion in pieno centro a Milano. L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10:00 in via Caldara - molto vicino a Porta Romana - nei pressi ...Una ciclista di 28 anni è stata colpita da un camion in viale Caldara (a pochi passi da Porta Romana, nei pressi dell'incrocio di largo Medaglie d'oro e… Leggi ...