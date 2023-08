Ci siamo | sta per arrivare il nuovo MoonSwatch ed è un omaggio a Nettuno

(Di martedì 29 agosto 2023) Due lune piene in un mese solo è un evento piuttosto raro. Apprezzato tanto dagli amanti dell' astrologia, e (forse) ancora di più dagli amanti dell'orologeria. Diin particolare. Ogni mese, infatti, la luna piena l'aspettiamo con un desiderio in più, quello di riuscire a mettere mano a uno dei nuovissimi modelli che Swatch e Omega hanno iniziato a realizzare insieme, quando qualche giorno prima del Watches & Wonders 2022 hanno annunciato quella che in poco tempo è diventata una collaborazione senza uguali nel mondo dell'orologeria. Un fenomeno che non sembra destinato a fermarsi, anzi a ogni luna piena sembra ne accresca sempre di più l'hype. Così dopo ilMission to Moonshine Gold, lanciato lo scorso 1 agosto, quelloarriva a 29 giorni di distanza, con il nuovissimo Mission to Neptune ...

... a rivendicare il lavoro di rilancio che la nostra amministrazionemettendo in campo. C'è ...però sulla strada giusta e i dati delle presenze turistiche e di una città che è tornata nuovamente ...Ripugnante, offensivo, inadatto a stare dove", scrive Chiara Gribaudo. "E' gravissimo ... Per la deputata dem Sara Ferrari, della presidenza del Gruppo Pd,davanti al "maschilismo italiano che ...Tuttavia, Varsaviacontestando quelle leggi , con l'obiettivo ora di rovesciarne alcune in ... "Nond'accordo con questo e altri documenti del pacchetto 'Fit for 55' e li portiamo alla Corte ...

"Siamo curiosi di vedere come riesca a guidare una moto del ... WorldSBK

“Non siamo stati coinvolti, il Comune non ci ha detto più nulla”, avevano detto gli abitanti, preoccupati dal progetto di costruzione che insiste su un’area in prossimità del rio Parroco, di recente ...“Roma non è una città invasa dai topi. Chi descrive una città assalita giorno e notte da ratti di ogni taglia non fa bene né alla capitale, ...