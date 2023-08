(Di martedì 29 agosto 2023) “Il diritto di scegliere se indossare o no l’hijiab non è che solo una delle richieste importanti che sta facendo il popolo dell’, che ha sacrificato molte vite preziose per raggiunger... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Con questa scritta in farsi e inglese, che appare al suono dei testi di una macchina da scrivere di quelle di una volta, inizia il video di 'Roosarito': la canzone della pop starYarrahi che ...Anticipazioni My Home My Destiny: Zeynep eancora distante Zeynep ha detto addio ae ... La donna cercherà di capire disi tratti ma Emine non vorrà rivelarle il nome del suo nuovo ......del Porto sono in contatto per cercare di chiudere l'arrivo dell 'iraniano classe 1992Taremi ... Finisce un'era ma è giusto farlo partire, anche perché toglie il posto aè più concentrato' . ...

Chi è Mehdi Yarrahi, il cantante denunciato in Iran perché esorta le donne a togliersi il velo Il Foglio

La pop star 41enne ha pubblicato una canzone intitolata "Roosarito", in cui invita le iraniane a togliersi l'hijab. A quasi un anno di distanza dalla morte di Mahsa Amini che accese le proteste nel ...Mehdi a Casapautasso va preso in considerazione. “Chi viene qui è accolto con la cultura del cibo. Per questo, continuo sempre a leggere e a studiare. Per far sì che l’ispirazione sia supportata da ...