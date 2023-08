Tech- Hsun Huang, il manager che ha reso Nvidia un colosso dell'Intelligenza artificiale La Zampa Così una città in Canada è stata invasa dagli orsi polari: se ne attendono 600 entro l'...Tech- Hsun Huang, il manager che ha reso Nvidia un colosso dell'Intelligenza artificiale La Zampa Così una città in Canada è stata invasa dagli orsi polari: se ne attendo 600 entro l'...Se vi state domandando come abbia fatto- Hsun Huang , per gli amici Jensen, a diventare il capo di Nvidia , tra le aziende tecnologiche più importanti al mondo in questo momento, basta ascoltare uno dei suoi numerosi discorsi pubblici, ...

Chi è Jen-Hsun Huang, il manager che ha reso Nvidia un colosso dell'Intelligenza artificiale la Repubblica

“Se vuoi essere un'azienda innovativa, devi fallire. Ho imparato molto da questo. È soprattutto compiendo errori che si cresce”.Arrivato negli Stati Uniti all'età di 10 anni dal Taiwan, ha conquistato la fiducia della Silicon Valley a colpi di innovazione ...