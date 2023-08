Chi compete per l’accesso all’acqua sulla Luna?

(Di martedì 29 agosto 2023) Raggiungere lalo sappiamo non è semplice. E questa volta il protagonista è il Giappone, o meglio l’Agenzia spaziale giapponese Jaxa, che ha dovuto rinviare – a causa del maltempo – il lancio della sua missione Moon sniper a data da destinarsi. Il razzo Slim sarebbe dovuto decollare dal centro spaziale di Tanegashima (principale sito per i lanci spaziali nel Paese), per trasportare il landerre giapponese e un satellite sviluppato con l’Agenzia spaziale europea (Esa) e la Nasa americana. Obiettivo della missione era esplorare ambienti a bassa gravità, anche in vista delle prossime esplorazioni, e dimostrare la capacità di realizzare atterraggi di precisione sul suolore. Ma perché la corsa allasta subendo una così grande accelerazione? Sia per ragioni strategiche, dal momento che il dimostrare di ...

