ChatGPT | OpenAI lancia una versione per le aziende

, dell'azienda, è diventato un fenomeno enorme in breve tempo. Sono bastati solo 5 giorni dal lancio per raggiungere il primo milione di utenti. In confronto, iPhone ha impiegato 74 ...Quando lo scorso annoha introdotto, Google è stata certamente tra le realtà più spiazzate, tanto da decidere di dedicare risorse extra per colmare il gap e arrivare sui mercati quanto ...ha annunciato il lancio diEnterprise , una versione del chatbot basata sull'intelligenza artificiale pensata in maniera specifica per il mondo del business. Il programma, assicura ...

OpenAI lancia ChatGPT Enterprise, l'assistente AI per le aziende Il Sole 24 ORE

L'anno scorso, per esempio, Ilya Sutskever, scienziato capo di OpenAI, l'azienda dietro il chatbot ChatGPT, ha twittato che alcune delle reti di IA più all'avanguardia potrebbero essere "leggermente ...Bing Chat è una tecnologia di intelligenza artificiale che sfrutta il modello ChatGPT, sviluppato da OpenAI, per generare risposte naturali e pertinenti alle domande degli utenti. Bing Chat può ...