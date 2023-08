Champions League | l’Inter scopre 3 possibili avversarie | Icardi ancora in gol

ISTANBUL (TURCHIA) - Pareggio con il brivido per il Galatasaray nel ritorno dei playoff di: i campioni di Turchia si qualificano alla fase a gironi grazie al 2 - 1 contro il Molde maturato al Rams Park di Istanbul . Reduci dal 3 - 2 dell'andata , i giallorossi partono ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per il ritorno del turno preliminare diATENE " Martedì 29 agosto allo stadio Olimpico di Atene andrà in scena Panathinaikos - Braga , ...Dove vedere in tv e streaming il match valido come ritorno della finale per la qualificazione allaISTANBUL - Martedì 29 agosto 2023 , alle ore 21:00 scenderanno in campo Galatasaray ...

Playoff Champions League: il Galatasaray di Icardi vola ai gironi - Sportmediaset Sport Mediaset

Mancano solo tre squadre per completare il quadro dei gironi della Champions League 2023/24: il ritorno dei playoff di mercoledì 30 agosto stabilirà chi tra Anversa-AEK Atene, Copenaghen-Rakow, ...La fase a gironi di Champions League ha ora altre tre partecipanti: il Braga, dopo la vittoria casalinga, batte il Panathinaikos anche in Grecia grazie alla rete firmata da Bruma nel finale. Più ...