Champions League | dagli spareggi oggi tre avversarie per l’Inter | le partite

(Di martedì 29 agosto 2023) Inè arrivato l’atteso momento del ritorno degli, che danno gli ultimi sei posti per il sorteggio della fase a gironi giovedì alle 18: sono tutte squadre che finiranno in terza o quarta fascia, perciò possibilidelle prime tre– RITORNOPERCORSO CAMPIONI Galatasaray-Molde (andata 3-2) martedì 29 agosto ore 21 – diretta TV Italia 1 e Sky Sport Action, streaming Sport Mediaset Young Boys-Maccabi Haifa (andata 0-0) martedì 29 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport 255 e streaming Mediaset Infinity AEK-Royal Antwerp (andata 0-1) mercoledì 30 agosto ore 21 – diretta TV Sky Sport 255 e streaming Mediaset Infinity Copenaghen-Rakow Czestochowa ...

Come senza squadra è Igor Tudor, ex difensore della Juventus, libero dopo aver portato il Marsiglia ai preliminari di. Loro due potrebbero essere spettatori interessati di Siviglia - ...2 Alexis Saelemaekers va al Bologna, domani sono fissate le visite mediche. Lascia il Milan dopo 3 stagioni con 140 presenze corredate da 10 gol (2 in) e 14 assist.Lo scudetto è il primo obiettivo per noi anche se lo scorso anno siamo arrivati alla fine della. Calhanoglu: "Bravi a imparare dagli errori della scorsa stagione". Calhanoglu ha ...

Sorteggio Champions, dove vederlo in tv e streaming: orario e data Corriere dello Sport

Riparte la Champions League: come funziona il sorteggio e dove guardarlo in diretta TV e in streaming. Sono passati mesi dall'atto conclusivo della scorsa Champions League, che ha visto trionfare il ...Il Fiorentino chiude il turno preliminare di Champions League con un storico pareggio per 0-0 contro lo Yerevan. Terzo posto nel girone e grandi occasioni per centrare un risultato ancora più storico.