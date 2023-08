Chalobah Bayern Monaco | si scalda l’affare! E Pavard…

(Di martedì 29 agosto 2023), sila pista che porta i bavaresi al difensore! E per il futuro diBenjamin Pavard preme per andare all’Inter e già nella giornata di oggi si saprà se il suo desiderio possa essere esaudito o meno: il club nerazzurro ha fissato la deadline nel pomeriggio. Si muove qualcosa in casaper il sostituto del francese. Stando a quanto riferisce infatti la Bild, la trattativa tra i bavaresi edel Chelsea sta diventando molto calda. Da capire se si arriverà alla chiusura definitiva del cerchio.

1 L'ultimatum dell'Inter sta per scadere e in queste ore ilMonaco sta provando a forzare la mano per trovare il sostituto che libererebbe Benjamin ...con il Chelsea per Trevoh...SBLOCCA TUTTO - E a tal proposito sono attese novità importante sul nome di Trevor, ... Secondo quanto riferisce la Bild , i dialoghi trae Chelsea sono entrati nel vivo e, dopo i primi ...IlMonaco corre per regalare a Tuchel il sostituto del francese e liberarlo per i nerazzurri: la scelta, riporta la stampa britannica, è caduta su Trevohdel Chelsea .

Sky Sport DE - Post-Pavard: non solo Chalobah, Bayern in pole per Bella-Kotchap. Oggi la svolta Fcinternews.it

Beppe Marotta considera comunque un piano B Da diversi giorni il Bayern Monaco cerca un centrale adatto a sostituire Pavard, considerando anche la volontà del giocatore di accasarsi all’Inter. I ...Pavard all’Inter: 90% Per la Gazzetta dello Sport l’Inter ha dato un ultimatum al Bayern Monaco. o si chiude entro le 15 di oggi o la trattativa Pavard salterà. I tedeschi per questo motivo stanno ...