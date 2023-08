Centro | Calenda | ' no a governo accrocchio con M5s e Pd'

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Il nostro obiettivo non è fare uncon Movimento 5 stelle e il Partito democratico, ma avere un partito die repubblicano che possa risolvere i problemi che ci sono in Italia". Lo dice Carlo, leader di Azione, a Zapping su Rai Radio Uno.

'Scateno' che litiga con Matteo Renzi , 'Scateno' che litiga con Carlo("io ho i calli nelle mani, lui nel culo", "curati", "sbarellato"), 'Scateno' che trama accordi con Michele Emiliano e Roberto Castelli . La calda estate di Cateno De Luca , oggi sindaco di ...... in vista delle elezioni europee del prossimo anno, ha lanciato la sua sfida per occupare lo spazio politico del, l'ex alleato Carlonon è rimasto a guardare. "Sì a un nuovo Partito ...Giuseppe Conte, Carlo, Debora Serracchiani, Alessandro Cattaneo (Forza Italia), Andrea ... Cioè aldel calderone politico - culturale di un paese che di solito in "menu" ci mette solo le ...

«Mai con chi urla e solletica la pancia dell'elettorato». E dunque, mai con Stefano Bandecchi, leader di Alternativa popolare e sindaco di Terni (già protagonista di una rissa sfiorata con un ...