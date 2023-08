C’è un secondo granchio blu nel Mediterraneo

Leggi su fmag

(Di martedì 29 agosto 2023) In principio c’è stato il Callinectes sapidus o meglio noto ora alle cronache comeblu, originario delle coste atlantiche americane che ha recentemente invaso le principali aree di produzione dei molluschi bivalvi dell’Adriatico con severi impatti ecologici ed economici nelle regioni del Veneto e dell’Emilia Romagna. E di cui ci ha parlato in questo articolo Roberto Braibanti. Ma non sarebbe l’unico. Un team di ricerca dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (IRBIM) del CNR di Ancona ha in queste ore comunicato di aver dimostrato la presenza – nel Mar Adriatico – di una seconda specie diblu. Si tratta del Portunus segnis, originario del Mar Rosso e dell’Oceano Indiano occidentale. Il lavoro è stato pubblicato su BioInvasion Records. La seconda specie, oggi segnalata nella regione Marche (Ancona) ...