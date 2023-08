C’è chi dice no al DSA | le “ribelli” tra le 17 aziende VLOP

(Di martedì 29 agosto 2023) Diciassette (17) brand riconoscibili in tutto il mondo e che sono molto noti anche in Europa. Due (2) motori di ricerca che, da anni, sono tra i più utilizzati dagli utenti che vivono nel Vecchio Continente. La somma fa 19 e si tratta dell’elenco dellecosiddette(Very Large Online Platform) e VLOSE (Very Large Online Search Engine) che dovranno rispettare i paletti più stringenti previsti dal Regolamento Europeo sui servizi digitali: il Digital Service Act. LEGGI ANCHE > Come stanno andando i primi giorni del Digital Service Act Dallo scorso 25 agosto, data di entrata in vigore effettiva dei controlli ai sensi del DSA, queste 19 grandidigitali sono oggetto del controllo da parte del team della Commissione Europea, affinché sia confermato il rispetto degli obblighi imposti dal regolamento. Se la sezione ...

... spietata con i dissidenti, ma, almeno, non è riducibile a un club affaristico - mafioso", evidenzia, per poi concludere: "C'è comunque un briciolo di razionalità insimpatizza, anziché con Putin,...desidera 'rispondere' all'annuncio dovrà ' svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente , in completa armonia con Arisa, suo alter ego ...Scartato " per indicazione del Pentagono " il fuoco amico d'un missile tirato dalla contraerea russa, si parla di un ordigno a bordo, ma su come vi sia giunto e ad opera diancora non si sa. ...