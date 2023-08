Caterina Murino | madrina di Venezia 2023 | si racconta | dal fidanzato francese al sogno di un figlio

E' l'attrice italianala madrina dell'edizione 2023 del Festival di Venezia: sarà lei ad aprire la kermesse sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido in occasione ...A Venezia, domani si apre la Mostra del Cinema numero 80. E' arrivata in Laguna la madrina,che ha commentato le recenti violenze sulle donne: "Vanno puniti duramente, subito in carcere". La diretta dei nostri inviati Laura Squillaci e Stefano Masi con Alessandro ...Celebre attrice, ex modella e showgirl nata a Cagliari nel 1977,non ha certo bisogno di presentazioni. Ricordiamo tutto quello che bisogna sapere sulla madrina della kermesse che da domani andrà in scena a Venezia. Dal debutto al cinema nel 2002, ...

Mostra del Cinema di Venezia, la madrina Caterina Murino arriva al Lido. FOTO Sky Tg24

Quest'anno come madrina della rassegna è stata scelta l'attrice Caterina Murino. Sarà lei ad aprire ufficialmente la Mostra con la serata d'inaugurazione che si terrà nella Sala Grande al Lido di ...Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...