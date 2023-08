Catanzaro-Spezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 29 agosto 2023) Gara valida per la terza giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Calabresi in grande fiducia dopo l’ ultima vittoria e decisi a ripetersi, mentre locerca la prima affermazione.si giocherà mercoledì 30 agosto 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi hanno iniziato come meglio non potevano il loro torneo di cadetteria ottenendo già 4 punti, frutto del pareggio ottenuto a Cremona e della vittoria sulla Ternana. Contro i liguri sarà la prima stagionale in casa e vorranno ben figurare. Gli aquilotti, dopo lo stop forzato della prima giornata, sono reduci dal pareggio pirotecnico contro il Sudtirol. La squadra di Alvini è fortemente determinata a strappare un risultato positivo in questa ...