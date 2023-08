Catanzaro-Spezia mercoledì 30 agosto 2023 ore 20 | 30 | convocati | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 29 agosto 2023) Debutto sfortunato quello del nuovotargato Alvini, che sul campo del Sudtirol si è visto raggiungere al 93? da Odogwu per la terza volta in una gara ricca di emozioni e colpi di scena. Il terzo turno vede gli aquilotti fare visita al neopromossodi Vivarini, una squadra capace di fermare all’esordio un’altra squadra retrocessa dalla massima serie come la Cremonese. InfoBetting: Scommesse Sportive e

Soleri (P) Mercoledì 30 agosto 2023 Bari - Cittadella: ore 20.30: ore 20.30 Sampdoria - Venezia: ore 20.30 Ternana - Cremonese: ore 20.30 RIPOSA: Sudtirol LA CLASSIFICA (aggiornata ...Le probabili formazioni di(4 - 4 - 2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Brighenti, Krajnc; D'Andrea, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello. Allenatore: Vincenzo ...Verso, Alvini ne ha anche per il mercato . Loin campo dopo 10 giorni contro la rivelazione. Serie B monca: Alvini sbotta in conferenza stampa. Già, questa ...

Catanzaro-Spezia dove vederla: Sky o Dazn Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com

In pieno recupero il Parma vince (1-2) anche a Pisa e resta da solo a punteggio pieno dopo 3 giornatre in serie B. Con identico risultato (1-2), e in rimonta, il Modena espugna Cosenza e centra il sec ...La partita Catanzaro-Spezia del 30 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la terza giornata del campionato di Serie B 2023/2024 ...