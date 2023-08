Caso Santanchè | Visibilia è salva dal fallimento | ok dell’Agenzia delle entrate alla rateizzazione del debito

Leggi su open.online

(Di martedì 29 agosto 2023) Sembra scongiurata l’ipotesi di bancarotta per lasrl, società fondata da Danielafinita al centro di inchieste giornalistiche e giudiziarie negli scorsi mesi. L’Agenziaha accolto infatti la proposta didelfiscale accumulato, pari a quasi 2 milioni di euro. Il piano prevede il pagamento del 70% di tale, circa 1,3 milioni di euro, suddivisi in 20 rati semestrali da versare «entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno», per dieci anni. Lo si apprende da fonti interessate nella vicenda, finita sotto la lente del tribunale di Milano. Oltrebancarotta, i pm indagano sul gruppo editoriale per falso in bilancio. L’Agenzia ha chiesto il rispetto di una serie di condizioni e garanzie ...