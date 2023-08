Caso Rubiales | migliaia di persone in piazza a Madrid per chiedere le dimissioni del presidente della Federcalcio – Video

(Di martedì 29 agosto 2023) In– donne ma anche molti uomini – si sono radunati aper una manifestazione contro il sessismo nel calcio. In Spagna fa ancora discutere il bacio delLuisalla giocatrice Jennifer Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, bacio che la stessa campionessa ha definito non consensuale. I manifestanti hanno chiesto a gran voce ledel dirigente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

In Spagna continua a far discutere ilLuis, che durante la premiazione delle iberiche ai Mondiali , ha baciato senza consenso la calciatrice Jenni Hermoso . Sul tema è intervenuta anche la giocatrice del Barcellona, Alexia ...La Procura ha aperto una inchiesta per aggressione sessuale controche ha rifiutato di dimettersi."Fin dal primo momento la risposta sociale è stata unanime. Siamo stati tutti uniti. Tutto ...... 'Ciò avrebbe consentito loro di agire contro squadre e club nazionali spagnoli nelin cui la sentenza fosse impunita. La scorsa settimanaha ricevuto una sospensione provvisoria di 90 ...

Caso Rubiales: le menzogne della federcalcio, il ruolo del ct Vilda e le verità di Hermoso. Cosa succede ora Calciomercato.com

La Procura ha aperto una inchiesta per aggressione sessuale contro Rubiales che ha rifiutato di dimettersi. "Fin dal primo momento la risposta sociale è stata unanime. Siamo stati tutti uniti. Tutto ...Rubiales out, si punta al processo amministrativo Tornando alle azioni legali, va ricordato che il procedimento penale avviato dalla procura non avrà alcun esito nel caso in cui Jenni Hermoso non ...