Caso Kata | Il procuratore Tescaroli | caccia fra aeroporti e frontiere alla bimba scomparsa

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 29 agosto 2023) Laper ritrovare, ladall’ex-hotel Astor occupato di Firenze si è estesa ade posti di frontiera che potrebbero aver visto passare la piccola accompagnata dai suoi rapitori. Ilaggiunto di Firenze, Lucasi augura, in un’intervista a Repubblica, che l’impegno profuso da investigatori e inquirenti consenta di arrivareverità. “Stiamo facendo tutto il possibile per ricostruire quello che è avvenuto, nel prioritario interesse della piccola e con la speranza di poterla ritrovare. Stiamo cercando di verificare anche questo, sono in corso accertamenti per chiarire se laabbia potuto lasciare l’Italia in aereo o comunque attraverso le varie”. “Al ...