Caso Bonucci | la versione di Allegri | “Leo sapeva tutto da febbraio”

Supertele , programma televisivo condotto da Pierluigi Pardo e in onda su Dazn, ha trasmesso in anteprima una intervista realizzata a Massimiliano Allegri che andrà in onda giovedì in Dazn ...Tutto è infatti partito dalla decisione del tecnico livornese di non includerenel progetto tecnico della stagione appena iniziata. Tra l'allenatore e il difensore il rapporto non è mai stato ...... è ora uscito allo scoperto sul. Queste le sue parole

Juventus, Allegri esce allo scoperto su caso Bonucci e rivela cosa è successo Virgilio Sport

Il tecnico bianconero fa chiarezza sul caso Bonucci: "Mi dispiace che sia finita così. Bisogna accettare la possibilità di smettere". Leonardo Bonucci è ormai un corpo estraneo in casa Juventus, ad un ...Le parole del tecnico rilasciate a Dazn sulla situazione del difensore, il quale è sulla lista dei partenti del club bianconero ...