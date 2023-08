Caso Bandecchi | FdI va dal prefetto Il Pd chiede le dimissioni del sindaco di Terni

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilcontinua a tenere banco. L’incredibile e vergognosa scena che ha visto ildi( ex patron della Ternana e proprietario di Unicusano) minacciare gli esponenti di Fratelli d’Italia è finita oggi sul tavolo del. Dopo l’aggressione sventata durante il Consiglio comunale ai danni del capogruppo di FdI Marco Cecconi, lo stesso esponente di Fratelli d’Italia, reo di aver incalzatosui numeri del bilancio comunale, ha dichiarato che una delegazione del partito ha incontrato ildiGiovanni Bruno: “Abbiamo segnalato quanto accaduto in Consiglio comunale. Ci sono numerosi video che testimoniano la condotta antidemocratica di— spiega al Corriere della Sera Cecconi —. ...

perde la testa in consiglio comunale: solo la polizia evita la furia ceca - VIDEO Un'...Arabia Saudita, Mancini massacrato. Chi lo attacca Un tema che, da sportivo, si è trasformato ...... e invece, gli agenti, tre almeno, hanno dovuto fronteggiare il sindaco Stefanoche prima ... Ilperò non si è chiuso. Le minoranze del Consiglio si sono subito recate dal Prefetto e ...I temi sono interessanti, relatori hanno tutte le skill dele Mauriello ha dimostrato ancora ... STEFANOAlcuni media l'hanno definita "rissa sfiorata" , sbagliando. Anche se non si ...

Caso Bandecchi, FdI va dal prefetto. Il Pd chiede le dimissioni del ... Secolo d'Italia

persa dai padroni di casa per 2 a 1. Sono volati insulti, parole grosse e anche qualche sputo. A confermare l'accaduto fu poi lo stesso Bandecchi. "È vero, loro hanno sputato a me e io ho sputato a ..."Caro aspirante segretario che vuole conquistare l'Umbria... a testa bassa come un toro infuriato si fa la corrida ma non la politica" ...