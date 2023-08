... a San Marco Evangelista (uscitaSud), in viale delle Industrie 10. Si inizia, come di ... Bufala Village, Baccalà Village (Con un doppio weekend) e la novità Beer Fest dal 13 al 15. - ...... in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Sud). Si inizia, come di consueto, con ... Bufala Village, Baccalà Village (Con un doppio weekend) e la novità Beer Fest dal 13 al 15Fiera del Vintage a: tra pezzi unici, area food e musica Inaugurata nel 2019, Fiera del ... Baccalà Village (con un doppio weekend) e la novità del Beer Fest dal 13 al 15. 'Settembre è ...

Caserta, a ottobre l'inaugurazione del Palazzetto di Tuoro 2a News

Sarà inaugurato, infatti, a ottobre la struttura sportiva di Tuoro dedicata agli sport individuali, completamente ristrutturata dal Comune di Caserta grazie ai fondi del bando delle Periferie, che ...“Siamo pronti ad aprire questa importante struttura, – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – che inaugureremo a inizio ottobre con un evento di carattere nazionale legato alla ginnastica.