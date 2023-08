Carlos Sainz è realista | “Contento di aver lottato con piloti più veloci”

(Di martedì 29 agosto 2023) Se la gara di Leclerc è stata un mezzo disastro, tanto che il pilota monegasco è stato costretto al ritiro poco dopo metà percorso, così non è stato per. Lo spagnolo haper posizioni di vertice, salvo arrendersi nel finale che comunque gli ha regalato un buon quinto posto. Al termine della gara poi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Formula 1 e si è espresso così.: “Sapevamo che negli ultimi giri sarebbe stata dura” (Credit foto – Scuderia Ferrari)Queste le parole dipronunciate ai microfoni di Sky e raccolte da Formula Passion: “Il problema nell’ultimo stint è che non avevamo gomme, abbiamo dovuto utilizzare un’intermedia utilizzata nella qualifica di ieri e che era molto consumata. Sapevamo che negli ultimi giri sarebbe stata molto ...

... in lotta con Williams e Alpine se la gara fosse stata regolare, aspetto ampiamente confermato senza mezzi termini anche dallo stessoche al sabato aveva parlato di Ferrari sesta forza ...Nella fattispecienon poteva essere dispiaciuto per aver concluso in top five con una SF23 capricciosa con l'anteriore, inguidabile e a tratti imprevedibile. Lo stato dell'arte dopotutto ...... offrendosi alla Ktm […] Leclerc non ha ancora esternato l'intenzione di alzare il piede, ma è evidente che l'atteggiamento del compagno, più attento a non andare oltre […] ...

Sainz vede solo rosso: "Ferrari voglio il Mondiale. Io sono felice qui" La Gazzetta dello Sport

Non ci abitueremo mai a sorridere per le posizioni di rincalzo, ma anche i sorrisi vanno contestualizzati. Nella fattispecie Carlos Sainz non poteva essere dispiaciuto per aver concluso in top five ...Sul circuito e nella gara dei tifosi più attesa, alla scuderia di Maranello viene chiesto altro dopo il miracoloso risultato di Carlos Sainz e lo sconcertante ritiro del compagno, un Leclerc sempre ...