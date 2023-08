Carburanti | oggi rialzo prezzi benzina e gasolio

(Di martedì 29 agosto 2023) Poco mosse le medie nazionali deipraticati alla pompa, in attesa dell'effetto degli aumenti rilevatisui listini Dopo quasi due settimane di quiete, Eni tornaad alzare iconsigliati di. Movimenti alanche per altri marchi, sulla scia del balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato venerdì scorso. Poco mosse le medie nazionali deipraticati alla pompa, in attesa dell’effetto degli aumenti rilevatisui listini. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di. Stessa mossa per Tamoil, mentre per IP ...

La benzina va da 1,952 euro/litro al self fino a 2,090 per il servito, mentre il diesel self rimane a 1,854 euro/litro e arriva a 1,994 per il servito