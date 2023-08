Capuano | «Inter-Milan già dirà qualcosa! Inzaghi aziendalista»

(Di martedì 29 agosto 2023)ritiene già importante il Derby tradel prossimo 16 settembre. Poi nel parlare di, lo definisce un grande? Le parole di Giovannisu Tutti Convocati: «L’mi è piaciuta molto, candidol’del biennio. Il derby del 16 settembre trasicuramente qualcosa. Arriva presto, però penso alche li ha persi tutti quelli del 2023, girerà parecchio. Può pesare al di là dei tre punti».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Non è molto convinto di come sta finendo la telenovela Lukaku Giovanni. Il giornalista di Panorama scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'A mio parere ottima ...di guadagnarci cone ...... colpo in mezzo al campo: ecco Zonta 06/08/2023 - 05:00 Redazione Sport 0 94 Eziopiazza un ... Loris Zonta, classe '97 che dopo esser cresciuto nelle giovanili dell'si è accasato a ...... facendo saltare le trattative per il rinnovo con l '. Una narrazione che ha indisposto il giornalista di Panorama, Giovanni, e che ha scatenato la verve sarcastica di un altro noto ...

Capuano: "Samardzic-Inter saltata Milan, grazie al tuo esempio!" Radio Rossonera

Venerdì 25 agosto la splendida esibizione in piazzale Aeronatica Militare per i cento anni dell'Arma Azzurra ...Convincente il successo dell'Inter contro il Monza, ma non per tutti. Giovanni Capuano sottolinea un aspetto della partita.