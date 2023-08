(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiImmagine desolante e mortificante per il decoro della città diè quella delche si staglia allo sguardo dei residenti e dei passanti in via, arteria della città di Fieramosca nota perché lì insiste il campo sportivo “Enrico Reale”. Immagini didovuto all’abbandono di materiale vario, tra cui un tavolo, un paraurti di un veicolo e un sanitario, della cui rimozione nessuno si interessa.. “L’aspetto paradossale della vicenda è che questo sconcio si trova in zona abitata e quindi visibile ai più. Dimenticati, lasciati nel pieno dell’incuria quando sono previste delle apposite normative per lo smaltimento un tavolo di plastica, un igienico, fin’anche un paraurti di un autoveicolo, ...

... segnato da troppi anni da fenomeni di illegalità e' ha dichiarato il ministro dell'Interno,... pianificate d'intesa con la Procura della Repubblica di Santa MariaVetere durante appositi ...17:12:33 SANTA MARIAVETERE. La villa comunale di Santa MariaVetere abbandonata in questo periodo estivo. Il gruppo consiliare di 'Alleanza per la città - M5S - Verdi' si fa interprete delle continue segnalazioni dei cittadini per l'invasione di insetti (......si erano fatte avanti tantissime mete dall'abruzzese Alba Fucens all'Anfiteatro dell'antica, ...provocatoriamente con i giardini Alimonda dove da tempo si lavora per risolvere problemi di, ...

Capua, degrado in via Pomerio: la minoranza consiliare all'attacco anteprima24.it

“È una importante operazione per riaffermare e consolidare la presenza dello Stato in un territorio molto difficile, segnato da troppi anni da fenomeni di illegalità e degrado” ha dichiarato il minist ...17:12:33 SANTA MARIA CAPUA VETERE. La villa comunale di Santa Maria Capua Vetere abbandonata in questo periodo estivo. Il gruppo consiliare di 'Alleanza per la città - M5S -Verdi' si fa interprete del ...