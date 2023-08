Cappato denuncia | “Io spiato dai Servizi segreti”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 29 agosto 2023) ROMA – L’ex parlamentare e attuale tesoriere dell’Associazione Coscioni, Marcodi esseredai. Pronta la replica del governo, che smentisce qualsiasi ipotesi al riguardo. “Chiedo formalmente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni di verificare se corrisponda al vero – affermain un video sui social – l’informazione a me giunta anonimamente che dal febbraio 2023 sarei sottoposto a captazione informatica del telefono, cioè intercettazione permanente e totale, attraverso Trojan di Stato e che siano in corso intercettazioni con microcimici nelle mie sedi abituali di lavoro e di vita dal marzo di quest’anno”., candidato alle suppletive a Monza per un seggio al Senato, aggiunge che “il monitoraggio sarebbe ad ...