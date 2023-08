(Di martedì 29 agosto 2023) Mentre l'Italia si impegna nell'edificazione di un sistema educativo forte e resiliente, emergono sfide logistiche e economiche per i docenti che desideranoda una Regione all'altra. Le differenze economiche tra ile il Sud del Paese possono diventare ostacoli insormontabili. L'articolo .

L'idea quindi di mettere a disposizione ala casa per docenti costretti a trasferirsi. Insomma ci vuole una politica intelligente che valorizzi e stia accanto alla figura dei docenti"...

Canoni agevolati per chi è costretto a trasferirsi, la proposta di Valditara per limitare la carenza di insegnanti al Nord Orizzonte Scuola

Fornire appartamenti con canone agevolato a quegli insegnanti che, dal Sud, si trasferiscono nelle Regioni del Nord per lavorare e incontrano un ...